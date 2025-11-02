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Un joven se grabó desnudo en las áreas comunes de su edificio en el estado Miranda y fue imputado por el Ministerio Público. La fiscalía imputó a Eduardo José Suárez Bercaza (22), por grabarse desnudo desde las áreas comunes del edificio en el que habita.

El hecho ocurrió el 28 de octubre en el conjunto residencial El Sitio de la población de San Antonio de Los Altos, municipio Los Salías del estado Miranda. Informó el portal del Ministerio Público.

En horas de la noche del citado día, funcionarios de la policía municipal fueron notificados que un joven se encontraba deambulando desnudo por el lugar. Por lo que se conformó una comisión para verificar la información.

Joven se grabó desnudo por las inmediaciones de su edificio

Una vez en el lugar, los oficiales constataron tal irregularidad, por lo que el hoy imputado fue detenido inmediatamente y puesto a la orden del Ministerio Público. En la audiencia de presentación, la Fiscalía 3a de esa jurisdicción imputó a Suárez Bercaza por el delito ultraje al pudor público.

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Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los fiscales del caso, el Tribunal 6° municipal de Miranda acordó una medida cautelar consistente en 120 horas de labor social en su comunidad.

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