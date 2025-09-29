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Un joven se opuso al robo de su moto y fue asesinado en Turmero, estado Aragua. El hecho ocurrió en la urbanización Ezequiel Zamora, en la carretera a Rosario de Paya en el municipio Santiago Mariño.

Este quedó identificado como Jackson Yonaiker Gamarra Quintana de 25 años de edad, quien era residente del sector La Julia. Quintana estaba haciendo diligencias el sábado cercano a las 10:00 de la noche.

Joven se opuso al robo de su moto y perdió la vida en Turmero

Sujetos desconocidos armados quisieron quitarle la moto, además del celular y la billetera este se opuso al robo y le dispararon. Este fue llevado enseguida al ambulatorio de Turmero pero llegó sin signos vitales.

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Al sitio de los hechos se presentaron funcionarios del CICPC, de la delegación Municipal Mariño. El cadáver del joven motorizado fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar en la Gran Maracay.

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