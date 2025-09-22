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Un joven se quitó la vida en Tucupita, estado Delta Amacuro, el muchacho de 23 años fue encontrado sin vida en el sector Por Estas Calles, en Delfín Mendoza; municipio Tucupita al este del país.

Como Delnis Jairo Lozada quedó identificado el joven el cual era conocido en la comunidad como “El Gordo”. Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre que lo llevó a tomar esta fatal decisión.

Joven se quito la vida en Tucupita

El padre del joven entró a la habitación y lo encontró sin vida, estaba en el cuarto y no había salido a hablar con la familia. Al lugar llegaron bomberos de Delta Amacuro, como funcionarios del CICPC.

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