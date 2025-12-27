Compartir

Un joven se salvó de milagro en un local que atendía en México. El hecho ocurrió en la comunidad de El Álamo en Santiago Nuevo León México. El joven se levantó de la silla y se quitó del espacio.

Llegaron unas personas y esta se fue a la caja para atender el pedido, pero en ese preciso momento un caucho que se había desprendido de un vehículo golpeó con fuerza el cristal. De estar el joven sentado en el lugar habría muerto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Tubazo (@eltubazo)

Joven se salvó de milagro en un local que atendía en México (VIDEO)

El caucho golpeó y entró al local, golpeando el vidrió, la pared pero sin golpear a nadie. Muchas personas consideraron el hecho un milagro. Mediante la cámara de seguridad se captó el momento.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Buena energía!, Rito de la limpieza y la luz antes del Año Nuevo

El local que vende cervezas solo sufrió daños en el vidrio y otras cosas, incluso la mercancía no sufrió daños. El joven resultó ileso al igual que las otras personas como lo muestra el video que se hizo tendencia. De no haber llegado los hombres al establecimiento la historia sería otra.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas