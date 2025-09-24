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Un joven sorprendió al llegar a su propio funeral y decir estar vivo, el hecho ocurrió en Tucumán, Villa Carmela en Argentina. El joven entró ante la mirada atónita de los presentes que estaban llorando a un fallecido que estaba en un ataúd.

Las autoridades fueron notificadas del hecho, se pudo conocer que un joven con las mismas características se había lanzado a las vías de un ferrocarril. Debido a que este había desaparecido un día antes, los familiares fueron hasta una morgue.

Una mujer dijo que era su hijo, por el cual se lo entregaron unas horas después para su velación. La dama dijo que era Carlos Daniel Ruiz, el cual estaba desaparecido desde hacía apenas 24 horas.

La mujer entre el dolor de la partida sorpresiva del hijo, dijo que el difunto era su familiar directo. Sin saber todo lo que vendría después, ahora la familia busca regresarlo a la vida, anulando el proceso que lo llevó a ser difunto.

Los encargados de la morgue, basándose en lo que dijo la mujer no hicieron análisis de huellas dactilares como de ADN. La familia organizó un funeral, y se hizo un acta de defunción, en la que este aparecía ya oficialmente “fallecido”.

Joven sorprendió al llegar a su propio funeral y dice estar vivo

La familia había dicho que el joven había muerto, hasta que este llegó al lugar, la madre quedó en estado de shock. Este se había ido a un viaje y no había avisado a la familia, se había ido a otra provincia argentina hasta que regresó a casa.

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Se pudo conocer que la familia dijo que todo había sido como una pesadilla y un milagro, hasta que el presunto desaparecido hizo acto de presencia. El cadáver que estaban velando lo devolvieron a la morgue y hasta ahora no ha sido identificado.

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