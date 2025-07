Compartir

Una joven tachirense se encuentra desaparecida desde hace siete años. Marilyn Yorley Álvarez González salió desde San Cristóbal a Cúcuta a una entrevista de trabajo. Desde esa vez su familia no sabe de su paradero.

En el mes de junio de 2018 Marilyn fue a la entrevista pero nunca regresó. En ese mes la joven había recibido una propuesta de trabajo muy llamativa en Cúcuta. Pero desde esa vez la familia no tiene rastros de la joven.

Ya Marilyn tiene 25 años pero su familia y amigos no tuvieron noticias de ella luego de cruzar a suelo colombiano. La familia, en especial su madre pide que el caso lo mantengan abierto y se investigue donde está su hija.

Familiares como amigos de la joven estiman que la joven fue engañada para que fuera a Colombia. Pero temen que esté en casos de explotación sexual en el vecino país o en otros países de la región.

Marilyn había conocido a una mujer en redes sociales, esta el 6 de junio de 2018 le hizo la propuesta para trabajar como doméstica en Colombia. Ella no lo pensó dos veces ya que la propuesta era buena.

Ya sus padres le habían dicho que no aventurara, que no se marchara, que se quedara en San Cristóbal pero desde ese mes y ese año no han tenido noticias de ella. Pero el mensaje de la joven preocupó a sus familiares.

La joven dijo que la esperarían en Puerto Santander y que de allí, la llevarían al nuevo trabajo, en Cúcuta. Dos días después del viaje, el 8 de junio, la madre recibió un mensaje de voz de ella, -llorando- Marilyn decía cuánto amaba a su familia y a la vez, pedía que se cuidaran mucho (sus seres queridos).

Desde esa vez no han tenido noticias de ella y esperan que aparezca con vida.

