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Una joven venezolana perdió la vida tras lanzarse de un puente en México. Las autoridades de Puebla identificaron a la joven como Yusvely Marianni N. R. de 20 años de edad, la joven dejó una carta en su cuenta en la red social Instagram.

En dicha carta digital la acompañó de varias fotos, incluso una de ellas en Caracas, específicamente en la Ciudad Universitaria. El nombre de la joven se hizo viral en horas de la noche del jueves 23 de octubre de 2025.

Joven venezolana perdió la vida tras lanzarse de un puente en México

Dijo en su publicación frases cargadas de mucho sentimiento, se desconoce qué tiempo tenía Yusvely en México. Las autoridades se encargaron del levantamiento del cadáver de la joven de nacionalidad venezolana.

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La joven se lanzó de un puente ubicado en la Vía Atlixcáyotl de Puebla, al sitio llegaron unidades policiales como de bomberos. Ya momentos antes la joven había dejado la carta con varios mensajes en Instagram.

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