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Un joven y un funcionario del CICPC murieron electrocutados en Ciudad Bolívar ayer 25 de septiembre de 2025. Alexis Fernando García estaba explorando una zona donde había material para reciclar, pero en el lugar habían guayas de alta tensión.

El joven falleció al recibir una descarga eléctrica en el sitio. El hecho se registró cerca de la estación de servicio Los Loros. Los detectives del CICPC llegaron al sitio donde falleció el joven luego que les avisaron del hecho.

Uno de los funcionarios cuando estaban levantando el cuerpo sin vida del joven, quedó gravemente lesionado al recibir una descarga eléctrica de la misma guaya. Enseguida fue llevado al Hospital Ruiz y Páez donde murió. Este quedó identificado como Ronald González.

Joven y un funcionario del CICPC murieron electrocutados en Ciudad Bolívar

Cabe destacar que el joven lo habían reportado como desaparecido desde el miércoles. Este había tenido contacto con las guayas de un poste de alta tensión que estaba en el lugar.

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