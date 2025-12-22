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Jóvenes desaparecidos en Bolívar fueron encontrados sin vida, y se conoció la causa de muerte

By Danny Valdiviezo
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Jóvenes desaparecidos en Bolívar
Foto: Primicia.

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Danny Valdiviezo
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Los jóvenes desaparecidos en Bolívar fueron encontrados sin vida. Desde hace una semana, el pasado 15 de diciembre estos habían salido a trotar y los familiares no tuvieron más noticias de ellos.

Se activaron las autoridades como voluntarios para encontrarlos, a pesar de buscarlos por distintos lugares no habían pistas de ellos. Hasta hoy en horas del mediodía cuando se informó del hallazgo de dos cadáveres.

Jóvenes desaparecidos en Bolívar fueron encontrados sin vida

Las autoridades del estado ubicado al sur del país, destacaron que hoy fueron encontrados los dos cuerpos sin vida en las adyacencias de Macagua, en Ciudad Guayana. los familiares confirmaron que los cadáveres eran de Alexander Alvarado Reyes y Ashleikert Ríos Salamanca, de 15 y 17 años.

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Las autoridades entre ellos la policía científica inició una investigación con respecto al asesinato de los dos jóvenes.

La causa de muerte

Se pudo conocer la causa de muerte de los jóvenes, la cual fue por asfixia mecánica e inmersión. Estos tenían una semana desaparecido,.

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SourceDiario PRIMICIA
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