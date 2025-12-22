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En un exclusivo encuentro celebrado en las instalaciones del Centro Comercial Jardín Mañongo, la firma joyera AUGE presentó oficialmente la renovación de su identidad visual y el despliegue de su primer ecosistema web.

Este hito marca una nueva etapa de sofisticación para la marca carabobeña, que tras una etapa de cinco años de trayectoria, consolida su posicionamiento en el mercado suntuario nacional e internacional.

Bajo una visión resiliente y luego de superar un periodo desafiante durante el año 2020, la organización ha venido transitando un camino de ascenso ininterrumpido. Lo que inició como una apuesta estratégica de su fundador durante la pandemia, hoy se materializa en una estructura empresarial sólida que combina la maestría artesanal con la innovación tecnológica. Tras diez meses de ardua labor para establecer su taller matriz, AUGE celebra un quinquenio de operatividad continua, fundamentado en la transparencia y la excelencia de su manufactura.

Joyería AUGE

La nueva arquitectura digital, desarrollada en alianza con la agencia de publicidad Social Room, ha sido concebida para transformar la interacción con el usuario. El sitio web no solo funciona como una vitrina de exhibición, sino como una herramienta inmersiva donde los clientes pueden visualizar sus proyectos mediante renders de alta fidelidad. Esta tecnología permite ajustar cada detalle del diseño hasta alcanzar la perfección técnica, garantizando que el resultado en oro o plata sea un reflejo fiel de las expectativas del solicitante.

«Nuestra permanencia y éxito en estos cinco años radican en la simbiosis del esfuerzo, la constancia y una escala de valores innegociable. Con esta nueva plataforma, buscamos derribar las barreras geográficas para que cualquier persona, sin importar su ubicación, experimente el rigor y la pasión con la que transformamos metales preciosos en legados familiares. En AUGE, nuestro compromiso es hacer posible lo imposible, garantizando que cada pieza sea un símbolo de confianza y felicidad» expresó Leanner Pérez, CEO de AUGE.

La propuesta de valor de la joyería se distingue por una personalización absoluta y tiempos de respuesta altamente competitivos, con procesos de elaboración que oscilan entre los 10 y 15 días. Esta capacidad operativa ha permitido que la marca trascienda la geografía carabobeña, logrando exportar con éxito sus creaciones a mercados exigentes en Estados Unidos y Europa.

Pese a contar actualmente con un único punto físico en Naguanagua, la empresa proyecta una ambiciosa expansión hacia la ciudad de Caracas, apalancándose en su reputación y en la certificación de autenticidad que acompaña cada entrega.

Finalmente, el refrescamiento de marca reafirma la misión de AUGE: ser cómplices de los momentos más significativos de la vida. Con un equipo humano altamente especializado y materia prima de estándares internacionales, la joyería se proyecta hacia el futuro bajo sus premisas fundamentales, “Hacemos brillar tus sueños» y una atención al cliente que prioriza la fidelización a través del detalle y la responsabilidad absoluta.

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