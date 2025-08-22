Compartir

La lucha inició de gran forma en los Juegos Panamericanos Junior con la medalla de oro de Juan Díaz, obtenida en la categoría 97 kg de la modalidad grecorromana.

Díaz derrotó a Ricardo Gómez de Argentina 5-1 en cuartos de final; siguió con victoria en semis con un contundente 9-0 ante Thalyson Aleixo de Brasil y finalmente en el combate dorado acabó 5-3 con el mexicano Dorian Trejo.

En ese último combate, faltando 4:37 en reloj, Díaz sumó un punto y por pasividad el representante de México terminó con el cuerpo en el colchón. Allí, con dos giros llegó a los 5 puntos que decidieron la balanza a su favor.

No obstante, faltando 2:09 minutos de combate, su rival puntuó y el venezolano fue al suelo. El rival solo pudo completar un giro y sumó 2 puntos más que no fueron suficientes para revertir el marcador.

“Fue una batalla dura, estos fueron mis segundos Juegos Panamericanos Junior, en los primeros agarré bronce y tuve esa espinita», recordó Díaz.

«Ahora la gente me conoce, los adversarios se entrenaron para mí, porque sabían que me iba a llevar la victoria”, expresó el medallista dorado, que con el triunfo consiguió el boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata. Y en última instancia, Brian Ruiz (87 kg), completó el cuarteto de preseas con una medalla de bronce.

