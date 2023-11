Así lo confirmó a través de sus historias en Instagram, donde se evidencia el rostro de Raba golpeado y herido.

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, relató el actor en el video, en el que etiquetó a la Policía de Colombia. Se desconoce si se concretó una denuncia formal tras el robo.

Denuncia robo y golpiza

#N24Carabobo #6Nov El actor colombiano Juan Pablo Raba informó en sus redes sociales que fue víctima de robo en un cerro de Bogotá #Colombia. Señaló que fue asaltado por cinco delincuentes. Sus hijos menores presenciaron el ataque. Cortesía RRSS El Hatillo Josef Martínez Leito… pic.twitter.com/BmsSNOCgyB — Noticias24Carabobo (@ActualidadN24C) November 6, 2023

Por su parte, Mónica Fonseca, esposa de Juan Pablo, lamentó la situación y el hecho de que “un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación”.

Está golpeado. O sea le dieron puño etc. los niños asustados pero están bien. Intentaron agarrar a Jojo. Ahí JP tuvo que meter puño. Terrible. Un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación. 5 jóvenes contra un papá, un niño de 11 años y una niña de 5.… https://t.co/1nVMPcBwXV — Mónica Fonseca (@FonsecaMonica) November 6, 2023

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Miss Venezuela Diana Silva gana favoritismo en el Miss Universo 2023