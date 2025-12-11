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Actor de Pasión de Gavilanes reveló detalles de su vida que pocos conocían

By Redacción Carabobo
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Juan Alfonso ‘El gato’ Baptista parálisis facial

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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El actor y modelo venezolano nacionalizado colombiano, Juan Alfonso ‘El gato’ Baptista, recordó durante un podcast, cuando sufrió parálisis facial y cómo fue vilmente juzgado.

El actor inició su carrera en su amada Venezuela y lo hizo en una exitosa novela juvenil llamada ‘A todo corazón’. Sin embargo, en ese año tuvo una parálisis facial que lo obligó a poner en stop muchos proyectos.

«Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo de que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro. Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”, acotó el actor venezolano.

El actor manifestó durante el podscat «Los hombres si lloran» con el actor colombiano Juan Pablo Raba, que siempre contó con el apoyo de su familia y de su novia del aquel entonces, la actriz venezolana Gaby Espino, con quien compartió créditos en la novela.

«Me tocó volver hablar, cuando ya sabía hablar, pues, tenía 19 años, aprender a comer y se me caía la comida», afirmó Baptista.

Agregó que estuvo así durante un año y medio, y que fue un momento muy duro en su vida, sobre todo, porque no le permitía hablar ni comer. Sin embargo, Baptista logró superar la parálisis facial y hoy lo toma como una etapa que le tocó vivir.

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ViaNoticias 24 Carabobo
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