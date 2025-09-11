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La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, hizo historia este martes al convertirse en el primer pelotero de la temporada en alcanzar la impresionante marca de 30-30: 30 bases robadas y 30 jonrones. Este logro tuvo lugar durante el emocionante compromiso ante los Phillies de Filadelfia, donde Soto demostró una vez más su increíble talento y versatilidad en el campo.

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Con un robo de tercera base en la octava entrada, Juan Soto selló su entrada en el exclusivo club de los 30-30, una hazaña que pocos jugadores han logrado en la historia de las Grandes Ligas. Este logro no solo subraya su habilidad para impactar el juego tanto con el bate como con su velocidad en las bases, sino que también marca un punto culminante en su carrera, que ha estado llena de momentos destacados y récords.

Su primer 30-30

Juan Soto se une así a un selecto grupo de jugadores de los Mets que han alcanzado la marca de 30-30. Es el quinto pelotero de la franquicia en lograrlo, siguió los pasos de leyendas como Darryl Strawberry (1987), David Wright (2007), Francisco Lindor (2023) y Howard Johnson (1987, 1989 y 1991). Este logro resalta no solo su capacidad individual, sino también su importancia dentro de la historia del equipo.

Evolución en su juego

Es notable que Soto nunca había superado las 12 bases robadas en una temporada antes de 2025, lo que pone de relieve su evolución como jugador. Su crecimiento en el aspecto del robo de bases ha sido impresionante, y su capacidad para combinar velocidad y poder lo convierte en una amenaza constante para los lanzadores y defensores rivales.

Juan Soto, quien se unió a los Mets con un contrato récord de 15 años y $765 millones el invierno pasado, batea .261/.399/.522 en 143 juegos esta temporada. Lidera la Liga Nacional tanto en porcentaje de embasamiento como en bases por bolas (118).

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