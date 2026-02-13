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Jubilados a la espera del Ingreso Contra la Guerra Económica, luego que los empleados públicos cobraran ayer. Esperan que el pago de ellos se haga efectivo hoy o en las próximas horas.

El monto aproximado que estarían cobrando los jubilados sería de 43.680 bolívares, que al cambio del Banco Central de Venezuela sería 112 dólares. Desde ayer comenzó a pagarse dicho ingreso a los trabajadores de la administración pública.

Los empleados público están cobrando un total de 46.800 bolívares, al cambio del Banco Central de Venezuela sería de 120 dólares. Mientras se espera que luego de Carnaval se le deposite a los abuelos el Ingreso el cual son 50 dólares.

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También ayer comenzó a pagarse el Bono Corresponsabilidad y Formación para los trabajadores de nómina especial. Esta bonificación es de 44.040 bolívares y se pagó ayer en su primera fase, a fin de mes volverá a depositarse.

Jubilados a la espera del Ingreso Contra la Guerra Económica

Quedando para los últimos días del mes de febrero los bonos, Corresponsabilidad y Formación además de Cuadrantes de Paz. Como los estipendios de Somos Venezuela además de Chamba Juvenil.

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