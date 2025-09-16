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Jubilados reportan retraso en la entrega del pago del Ingreso Contra la Guerra Económica

By Redacción Noticias24Carabobo
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Jubilados reportan retraso en la entrega del pago

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Los jubilados de la administración pública reportaron hoy retraso en la entrega del Ingreso contra la Guerra Económica de septiembre. El pago que comenzó el viernes 12 aun no ha sido depositado a un gran número de personas.

Estos se mantienen pendientes al mensaje del número 3532, de igual modo, ocurrió con los abuelos. Estos estaban esperando el pago ayer pero tampoco se hizo efectivo, los jubilados esperan un monto de 17.472.

Jubilados reportan retraso en la entrega del pago del Ingreso Contra la Guerra Económica

Mientras que las personas de la tercera edad registradas en la plataforma de Patria, están esperando un monto de 7.800 bolívares.

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