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Los jubilados y pensionados en el Ingreso Contra la Guerra Económica de enero ya tienen su monto a cobrar próximamente. El mismo se hará efectivo en la plataforma Patria en las próximas horas.

Ayer el mismo comenzó a pagarse a los empleados de la administración pública que cobraron un monto superior a los 40 mil bolívares. Estos cobran un total de 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Los jubilados de la administración pública van a recibir un total de 37.968 bolívares. Mientras que los pensionados estarían recibiendo un monto de 16.950 bolívares. Recordemos que cobran 112 dólares y 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Jubilados y pensionados recibirán este monto en el Ingreso Contra la Guerra Económica de enero

En el transcurso del mes de enero se estaría pagando los otros bonos de Patria como lo son Corresponsabilidad y Formación. Además de Cuadrantes de Paz como también Cultores Populares.

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