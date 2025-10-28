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Un jonrón de Freeman en el inning 18 llevó a Dodgers de Los Ángeles a la victoria en el tercer juego de la Serie Mundial 2025. Freddie Freeman con un solo swing dejó en el terreno a los Azulejos de Toronto con pizarra de 6×5.

El juego empezó con un toma y dame entre ambos equipos, luego se cerraron en un duelo de 18 entradas a cinco carreras por lado. Donde los dos equipos colocaron a todos sus lanzadores, incluso aquellos que no habían debutado.

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Sin duda el encuentro fue uno de los más disputados, y donde las estrategias iban de lado a lado. Ambos equipos se pelearon la victoria con extraordinarias jugadas, donde vimos sin duda lo más genuino del beisbol.

Hasta más allá de la una y media de la madrugada, hora de Venezuela estuvo la transmisión del juego. En el encuentro pasó de todo, incluyendo los dos jonrones del japonés Shohei Ohtani.

Jonron de Freeman

En el encuentro debutó el serpentinero cumanés Edgardo Henríquez por los Dodgers de Los Ángeles. Logrando un buen relevo de dos entradas sin permitir hits ni carreras, ponchando a dos bateadores, uno de ellos el también venezolano Andrés Giménez.

No todo termina en este encuentro, el cual sin duda acaparó los titulares de deportes de hoy. A las ocho de la noche será el cuarto encuentro de esta Serie Mundial 2025 entre Azulejos y Dodgers.

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