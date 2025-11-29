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El juego de Magallanes ante Bravos de Margarita se retrasó debido a la lluvia que cayó en el estadio José Bernardo Pérez. Es por ello que los árbitros dijeron que el terreno será arreglado y jugarán a las 6:30 de la tarde.

Fue colocada la lona y el personal empezó a laborar para arreglar el cuadro como drenar la zona de los jardines. La voz de play ball será a las seis y media de la tarde, si no hay lluvia nuevamente en Valencia.

Juego de Magallanes ante Bravos, la temporada avanza

La temporada avanza y va ya más de la mitad, queda ya el mes de diciembre que es el mes donde los equipos buscan ganar un puesto para el todos contra todos de enero. Hay varios clubes cómodos como otros que tienen que conquistar victorias para conservar sus aspiraciones.

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