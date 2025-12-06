Compartir

Hoy sábado 6 de diciembre se marcará una nueva jornada en la LVBP, con cuatro partidos programados que serán importantes en la definición de la temporada regular.

Juegos de la LVBP hoy

A las 06:00 pm, los Leones del Caracas se medirán ante los Bravos de Margarita, en el estadio de Nueva Esparta.

A las 05:30 pm, las Águilas del Zulia jugarán contra los Tigres de Aragua, en el estadio José Pérez Colmenares.

A las 07:00 pm, los Tiburones de La Guaira recibirán a los Cardenales de Lara, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas