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Los juegos de Venezuela en el Clásico Mundial comenzarán el 6 de marzo, los criollos buscarán con el mánager Omar López llegar lo más lejos posible. A pesar de las restricciones de jugadores el plantel nacional está listo para esta competición.

El pitcheo como la ofensiva será muy importante para poder enfrentar a los rivales, Venezuela buscará meterse lo más pronto posible de clasificar a la segunda fase. Para ello ya Omar López tiene su estrategia.

Por supuesto, la confianza será vital para el equipo venezolano, tiene piezas de renombre para conquistar un cupo a la segunda fase como a la tercera. Los criollos tendrá dos juegos amistosos antes de jugar contra Países Bajos.

Juegos de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

6 de marzo, Venezuela ante Países Bajos a la 1:00 de la tarde.

7 de marzo, Venezuela contra Israel, 8:00 de la noche

9 de marzo, Venezuela ante Nicaragua, 8:00 de la noche

11 de marzo, Venezuela contra República Dominicana, 9:00 de la noche.

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