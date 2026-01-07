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Juegos del Round Robin 2026 para hoy miércoles 07 de enero

By Redacción Noticias24Carabobo
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Juegos del Round Robin hoy

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Se reanuda la acción en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y estos son los compromisos pautados para la jornada de este miércoles 07 de enero.

Los Cardenales de Lara y las Águilas del Zulia dominan la temprana postemporada con una victoria sin derrotas.

Juegos del Round Robin hoy

  • Los Navegantes del Magallanes reciben a los Caribes de Anzoátegui, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 7:00 pm.
  • Los Bravos de Margarita se enfrentan a las Águilas del Zulia, en el Estadio Nueva Esparta de Margarita. La voz de play ball está pautada para las 7:00 de la noche.

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La LVBP anuncia la reanudación del Round Robin 2026

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SourceGlobovisión
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