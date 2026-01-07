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Se reanuda la acción en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y estos son los compromisos pautados para la jornada de este miércoles 07 de enero.

Los Cardenales de Lara y las Águilas del Zulia dominan la temprana postemporada con una victoria sin derrotas.

Juegos del Round Robin hoy