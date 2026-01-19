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Los juegos para hoy en el Round Robin 2026 serán a las 7:00 de la noche, la serie del todos contra todos tiene a Caribes de Anzoátegui como nuevo líder. Luego que vencieran a Bravos de Margarita la noche del domingo.

La tribu oriental desplegó su ofensiva ante el equipo insular para terminar llevándose el triunfo con pizarra de 8×4. Mientras que Cardenales de Lara cayó ante Águilas del Zulia con pizarra de 4×3.

Arturo Nieto se vistió de héroe al impulsar la carrera que marcó la diferencia ante los “pájaros rojos”. El careta recibió la oportunidad de jugar y dio el hit que el jardinero Luisángel Acuña no pudo manejar.

Dicha conexión permitió que el corredor que estaba en primera anotara, Nieto aprovechó de ir al plato y fue puesto out en el intento de dar un jonrón dentro del campo. Zulia sigue afianzándose en los puestos cercanos a la clasificación.

Juegos para hoy en el Round Robin

A las 7:00 de la noche, repetirán en el estadio Guatamare, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita. A la misma hora estarán jugando, Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes en Barquisimeto.

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