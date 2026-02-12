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El brazo gitano relleno de dulce de leche es una de las recetas más famosas que hay en la cocina internacional. Como también es una de las más divinas que existen, y que hay que rescatar.

Brazo gitano relleno de dulce de leche, ingredientes

Para el bizcocho:

4 huevos

100 g de azúcar

100 g de harina

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el relleno:

400 g de dulce de leche

Para decorar:

Azúcar glas (opcional)

Chocolate derretido (opcional)

Coco rallado (opcional)

Preparación

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Prepara una bandeja de horno rectangular cubriéndola con papel de hornear. Separa las claras de las yemas de los huevos. En un bol grande, bate las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina y espumosa.

Añade la esencia de vainilla y mezcla bien. En otro bol, bate las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Incorpora las claras montadas a las yemas, mezclando suavemente con movimientos envolventes.

Luego añade la harina tamizada poco a poco, integrándola con movimientos envolventes para que no se bajen las claras. Vierte la mezcla en la bandeja de horno y extiéndela uniformemente.

Hornea durante unos 10-12 minutos, o hasta que el bizcocho esté ligeramente dorado y al pinchar con un palillo, este salga limpio. Retira el bizcocho del horno y, mientras aún está caliente, desmóldalo sobre un paño de cocina limpio y húmedo.

Retira el papel de hornear con cuidado. Enrolla el bizcocho junto con el paño y déjalo enfriar. Una vez que el bizcocho esté frío, desenróllalo con cuidado. Extiende el dulce de leche de manera uniforme sobre toda la superficie del bizcocho.

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Vuelve a enrollar el bizcocho, esta vez sin el paño. Puedes espolvorear azúcar glas por encima. Otra opción es decorar con chocolate derretido, haciendo líneas sobre el brazo de gitano. También puedes espolvorear coco rallado. Corta en rodajas y sirve. Puedes acompañar con un poco de nata montada o frutas si lo deseas.

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