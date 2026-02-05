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Unas ricas donas azucaradas son un postre perfecto para compartir con un café con leche. Uno de los postres más afamados que hay hoy en día, te traemos ahora la receta para que puedas prepararlas.

Donas azucaradas

Ingredientes

Para las donas:

3 ½ tazas de harina de trigo

1 taza de leche tibia

2 ¼ cucharaditas de levadura seca

¼ taza de azúcar

2 huevos

¼ taza de mantequilla derretida

1 cucharadita de sal

Aceite para freír

Para el glaseado de azúcar:

1 taza de azúcar granulada

1 cucharadita de canela (opcional)

Preparación

En un bol pequeño, disuelve la levadura y una cucharadita de azúcar en la leche tibia. Deja reposar unos 5-10 minutos, hasta que la mezcla esté espumosa. En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal.

Añade los huevos, la mantequilla derretida y la mezcla de levadura a los ingredientes secos. Mezcla bien hasta que se forme una masa. Amasa la masa durante unos 8-10 minutos hasta que esté suave y elástica. Si la masa está muy pegajosa, añade un poco más de harina, una cucharada a la vez.

Coloca la masa en un bol ligeramente engrasado, cúbrelo con un paño húmedo y déjala reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1-2 horas, o hasta que haya duplicado su tamaño.

Una vez que la masa haya subido, ponla sobre una superficie enharinada y estírala con un rodillo hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1 cm.

Usa un cortador de donas o dos cortadores circulares de diferentes tamaños para formar las donas y sus agujeros. Coloca las donas en una bandeja de horno forrada con papel pergamino.Cubre las donas con un paño húmedo y déjalas reposar nuevamente durante unos 30-45 minutos, o hasta que hayan vuelto a subir.

Calienta el aceite en una sartén grande a unos 180°C (350°F). Fríe las donas en pequeñas tandas, aproximadamente 1-2 minutos por cada lado, hasta que estén doradas. Usa una espumadera para darles la vuelta y sacarlas del aceite. Coloca las donas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

En un bol, mezcla el azúcar granulada con la canela (si estás usándola). Mientras las donas aún están calientes, pásalas por la mezcla de azúcar para cubrirlas completamente.

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