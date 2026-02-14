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El juego con agua es, quizás, la tradición más espontánea y divertida de Carnaval en Venezuela y el resto de Latinoamérica, pero como todo, tiene un origen. Aunque hoy lo vemos como una simple forma de refrescarse, el uso de las famosas «bombas de agua» tiene raíces profundas que mezclan historia, estatus social y ritos antiguos.

De huevos perfumados a globos de látex

La tradición de mojarse durante estas fechas no siempre fue con globos. En el siglo XVIII, la práctica era común en Europa, especialmente en Venecia, donde las clases populares lanzaban agua a los burgueses que desfilaban.

Antes de la invención del plástico, se utilizaban métodos más elaborados:

Cascarones de huevo: Se llenaban con agua perfumada o de colonia para mojar sutilmente a los amigos.

Parafina: En países como Ecuador, se usaban esferas de parafina rellenas de líquido.

Bombas de látex: El estándar actual nació a mediados del siglo XX. En 1953, la producción masiva de globos de látex (como las conocidas «bombuchas») transformó el juego en la batalla campal callejera que conocemos hoy.

Origen juegos con agua en Carnaval

Más allá de la diversión, el uso del agua en Carnaval tiene una carga simbólica importante:

Purificación y renovación: El agua se utilizaba antiguamente para «limpiar» antes de la sobriedad de la Cuaresma.

Ritos de fertilidad: Se asocia históricamente con celebraciones para atraer la abundancia y la vida.

Clima: Al ser febrero un mes caluroso en el hemisferio sur y el trópico, el juego surgió como una forma lúdica de combatir las altas temperaturas.

Una práctica con historia de censura

No siempre fue bien vista por todos. Durante el siglo XIX, tanto la Iglesia como las autoridades civiles intentaron prohibir estos juegos, considerando que las celebraciones se tornaban violentas o se salían de control. En la actualidad, aunque es un elemento clásico, en muchas regiones se hace un llamado a la conciencia para evitar el desperdicio excesivo del líquido vital.

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