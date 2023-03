El actor mexicano Julian Gil le pidió a la actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa que le permita ver a su hijo, Matías Gregorio.

Después de que la artista negó a hablar sobre la situación con el hijo de ambos, Gil suplicó en el programa “Siéntese quién pueda”, que le permita estar en la vida del menor.

“Creo que Matías me merece, no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá”, sostuvo.

Por su parte, de Sousa señaló a la prensa que, por su condición de dama, no hablará sobre el tema.

“Soy una dama, corazón, y no voy a hablar de esto en los medios, Dios los bendiga. Yo no hablo de mis temas privados en los medios: de esto no voy a habla”, aseguró.