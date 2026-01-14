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Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias denuncian presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante en una extensa investigación realizada por dos medios en español, Univisión Noticias en Estados Unidos y elDiario.es de España.

Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor español.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas. Una de las mujeres, dominicana e identificada como Rebeca, era empleada del hogar. La otra, venezolana e identificada como Laura, era fisioterapeuta.

Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

Julio Iglesias acusado de agresión sexual

«Durante tres años de investigación periodística, elDiario.es y Univision Noticias han contactado con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España«, señala elDiario.es.

El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

La mujer identificada como Rebeca se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, donde el cantante de 77 años pasa parte del tiempo, como «la casita del terror», se lee en elDiario.es.

Rebeca asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH, según el reportaje de Univisión Noticias.

Según informan fuentes fiscales a EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada. Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.

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