EntretenimientoFarándulaPortada

Julio Iglesias se defiende de acusaciones y esto fue lo que dijo

By Danny Valdiviezo
0
56
Julio Iglesias se defiende de acusaciones
Foto: Análisis Digital.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El cantante Julio Iglesias se defiende de acusaciones y destacó que no faltó el respeto a las dos mujeres que trabajaron en su casa como domésticas. El legendario artista español salió al paso luego de ser acusado de presunto abuso sexual.

Los abogados del cantante destacaron que Julio negó tales hechos. En sus redes sociales publicó un comunicado donde se defendió. Desde hace unos días el tema ha sido tendencia y se ha dicho de todo sobre el cantante.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Con profundo pesar respondo a las acusaciones, las mismas son falsas y me causan una gran tristeza”; dijo Julio en el comunicado.

Julio Iglesias se defiende de acusaciones

Las mujeres dijeron que durante un tiempo el artista había abusado de ellas en su casa. Varios portales de farándula se encargaron de entrevistar a periodistas como a presentadoras de televisión.

Las mismas destacaron que Iglesias había hecho insinuaciones sobre ellas. Les había besado sin su consentimiento, de hecho hay varios videos comprometedores de Julio sobre algunas mujeres.

NO DEJES DE LEER AHORA: Mark Ruffalo condenó ataque de EEUU contra Venezuela (+Video)

Iglesias agradeció los mensajes de apoyo recibidos y afirmó que dará pelea para “defender su dignidad” frente a lo que considera un agravio grave. Se espera por el desarrollo de este tema sobre el aclamado artista.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Doce
Artículo anterior
Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas
Artículo siguiente
Así puedes tramitar el Certificado de Incapacidad Temporal del IVSS en Carabobo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes