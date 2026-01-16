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El cantante Julio Iglesias se defiende de acusaciones y destacó que no faltó el respeto a las dos mujeres que trabajaron en su casa como domésticas. El legendario artista español salió al paso luego de ser acusado de presunto abuso sexual.

Los abogados del cantante destacaron que Julio negó tales hechos. En sus redes sociales publicó un comunicado donde se defendió. Desde hace unos días el tema ha sido tendencia y se ha dicho de todo sobre el cantante.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Con profundo pesar respondo a las acusaciones, las mismas son falsas y me causan una gran tristeza”; dijo Julio en el comunicado.

Julio Iglesias se defiende de acusaciones

Las mujeres dijeron que durante un tiempo el artista había abusado de ellas en su casa. Varios portales de farándula se encargaron de entrevistar a periodistas como a presentadoras de televisión.

Las mismas destacaron que Iglesias había hecho insinuaciones sobre ellas. Les había besado sin su consentimiento, de hecho hay varios videos comprometedores de Julio sobre algunas mujeres.

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Iglesias agradeció los mensajes de apoyo recibidos y afirmó que dará pelea para “defender su dignidad” frente a lo que considera un agravio grave. Se espera por el desarrollo de este tema sobre el aclamado artista.

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