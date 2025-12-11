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Con un positivo reporte de crecimiento en el año 2025, se juramentó la nueva junta directiva de FedeIndustria Carabobo para el período 2025-2028.

Las autoridades electas asumieron sus responsabilidades en las instalaciones de Lidotel ante la presencia del presidente nacional de la organización, Orlando Camacho y su junta directiva, quienes felicitaron el desempeño exhibido por este equipo de trabajo.

La nueva alta plana quedó conformada por Thais Acuña como presidente, Pedro Conde como primer vicepresidente, Oswaldo Berrios como segundo vicepresidente, Santiago Martínez como tercer vicepresidente, Claudia Rodríguez como cuarto vicepresidente, Ángel Álvarez como vicepresidente de finanzas y los directores Giovanni Nani, Carlos Acevedo, Walid Sharayef, Antonio de Oliveira, Luis Castillo, Fernando Pelaez, Yoolmar Romero, Máximo Colmenares, Alessandro Tornaboni, Milagros Hanna, Rodolfo Cibanik, Ulman González, Leonardo Gerardo, Carlos Sandoval y Carlos Galvis.

El acto contó también con la presencia del rector de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia, Geniber Cabrera, y la representación de la Gobernación de Carabobo, encabezada por el secretario para el turismo y el desarrollo económico, Manuel Andrés Alonso.

Destacaron las conferencias “Cultura Bursátil para el Sector Empresarial” de la representante de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), Tibisay Camacho, y «Del Bolívar al Token”, de Carlos Moreno, del Instituto de Altos Estudios en Economía y Finanzas Digitales.

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Junta Directiva de Fedeindustria Carabobo 2025-28

La presidente Thais Acuña, quien fue reelecta en su cargo tras su desempeño en el período 2022-25, resaltó varios logros como la captación de 80 nuevos afiliados, convenios con universidades, articulaciones con entidades gubernamentales y capacitación para empresarios en temas como comercio y ventas, inteligencia artificial, criptomonedas y otros.

También destacó la iniciativa la Expo Fedeindustria, las cuales exhibieron el potencial manufacturero de la región y permitieron varias ruedas de negocios.

“Hemo impulsado las exportaciones de insumos como alimentos y medicamentos para mercados como las islas del Caribe, particularmente Cuba, Aruba, Bonaire y Curacao, fortalecido la producción en busca de minimizar la dependencia de las importaciones”.

Para el año que viene se están consolidando proyectos como contactos entre el sector agrícola y las alcaldías carabobeñas, entre otras iniciativas que garantizan alternativas para el empresariado local.

Año 2026 con crecimiento variado

El presidente Camacho reveló que el año actual vio progresos en diversos sectores productivos, avance que cuantificó en “16 puntos sobre 20”. Considera evidente el aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) que garantiza abastecimiento sólido en varios rubros.

El mayor incremento sigue siendo experimentado por la industria de alimentos y farmacéuticos, con 15% y 20% de crecimiento en el país. Sin embargo, añadió que ha contemplado mejoras en la construcción e inmuebles.

Aparte de los indicadores empresariales, considera que los vínculos con las instancias gubernamentales son otro punto fuerte. “Estamos involucrados con casi todas las comisiones a todo nivel”.

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