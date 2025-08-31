PortadaRegionesCaraboboNaguanagua

Juramentan Comité Promotor Deportivo en Naguanagua (+FOTOS)

By Lucciano Battiston
0
187
Juramentan Comité Promotor Deportivo en Naguanagua

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

La alcaldesa Elizabeth Niño, lideró el acto de juramentación del Comité Promotor Deportivo en Naguanagua, conformado en los 12 circuitos comunales del municipio. Esta actividad se realiza en el marco de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 (Judenacom), que tendrá 16 disciplinas de las cuales tres son juegos tradicionales.

Juramentan en Naguanagua

«El deporte es una herramienta para la unidad y la transformación. Con el fortalecimiento de la política de masificación deportiva en las 183 comunidades, Naguanagua seguirá siendo una potencia en este ámbito», afirmó la mandataria local desde el Campo Deportivo La Cidra.

Juramentan Comité Promotor Deportivo en Naguanagua

Asimismo, destacó que gracias al trabajo que realizan constantemente los promotores deportivos, se mantiene la actividad física en el territorio, promoviendo la salud en los habitantes.

Juramentan en Naguanagua

Antes de finalizar la actividad del Comité Promotor Deportivo, la alcaldesa Elizabeth Niño entregó kits deportivos en compañía de David Cambero, director de Deporte; y Marggily Morales, presidenta de Imdenagua; para promover la participación de niños y jóvenes en los juegos.

Juramentan en Naguanagua

Para este evento deportivo, se estima que participen más de 11 mil atletas provenientes de los 12 circuitos comunales del municipio Naguanagua.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Gobierno de Carabobo sembró más de 300 árboles en riberas del río Mariara

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePrensa Alcaldía de Naguanagua
Artículo anterior
Choque entre vehículo y motocicleta deja dos lesionados
Artículo siguiente
Falleció mesonero tras chocar su moto contra un objeto fijo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes