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La alcaldesa Elizabeth Niño, lideró el acto de juramentación del Comité Promotor Deportivo en Naguanagua, conformado en los 12 circuitos comunales del municipio. Esta actividad se realiza en el marco de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 (Judenacom), que tendrá 16 disciplinas de las cuales tres son juegos tradicionales.

«El deporte es una herramienta para la unidad y la transformación. Con el fortalecimiento de la política de masificación deportiva en las 183 comunidades, Naguanagua seguirá siendo una potencia en este ámbito», afirmó la mandataria local desde el Campo Deportivo La Cidra.

Asimismo, destacó que gracias al trabajo que realizan constantemente los promotores deportivos, se mantiene la actividad física en el territorio, promoviendo la salud en los habitantes.

Antes de finalizar la actividad del Comité Promotor Deportivo, la alcaldesa Elizabeth Niño entregó kits deportivos en compañía de David Cambero, director de Deporte; y Marggily Morales, presidenta de Imdenagua; para promover la participación de niños y jóvenes en los juegos.

Para este evento deportivo, se estima que participen más de 11 mil atletas provenientes de los 12 circuitos comunales del municipio Naguanagua.

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