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La 68.ª edición de los Premios Grammy se prepara para ser una de las noches más memorables en la historia reciente de la música.

Este domingo, el Crypto.com Arena de Los Ángeles será el epicentro del mundo del entretenimiento, y la gran noticia que ha paralizado a los fanáticos es la confirmación oficial de la Academia de la Grabación: el canadiense Justin Bieber actuará en vivo durante la gala.

Justin Bieber Grammy 2026

A pesar de su extensa trayectoria, esta será la primera vez que Bieber pise el escenario de los Grammy para una presentación oficial. Tras años de apariciones escasas y un perfil mediático reservado, el 2026 parece ser el año de su renacimiento artístico. El cantante no solo llega para cantar, sino para competir con fuerza tras recibir cuatro nominaciones gracias a su reciente proyecto discográfico.

Bieber aspira a las estatuillas de:

Álbum del Año por «Swag» .

Mejor Álbum Vocal Pop por «Swag» .

Mejor Interpretación Pop Solista por «DAISIES» .

Mejor Interpretación de R&B por su colaboración en «YUKON».

Este debut en la gala es apenas el inicio de su agenda para este año, ya que en abril también encabezará el cartel del prestigioso festival Coachella.

Una cartelera de lujo y estrellas internacionales

La noche no contará únicamente con el brillo de Bieber. El comediante Trevor Noah regresará como presentador oficial, guiando una gala que contará con las actuaciones de Sabrina Carpenter, Pharrell Williams y Clipse.

En cuanto a las candidaturas, el rapero Kendrick Lamar se posiciona como el máximo favorito con nueve nominaciones, seguido de cerca por Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, con siete cada uno. Por su parte, la representación latina estará encabezada por Bad Bunny, quien busca alzarse con la victoria en seis categorías diferentes.

La transmisión se podrá seguir en vivo a través de CBS Television Network y estará disponible vía streaming en la plataforma Paramount+, asegurando que millones de personas sean testigos del esperado «comeback» de Justin Bieber.