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Kaishi Motors, concesionario autorizado de la marca Changan en Carabobo celebró un exitoso evento de prueba de manejo los días 07 y 08, en el municipio San Diego, como parte de la agenda conmemorativa por el quinto aniversario de la marca. La actividad se diseñó para que la clientela y potenciales compradores pudieran experimentar de primera mano la innovación, el rendimiento y la calidad superior de los vehículos asiáticos.

La jornada permitió evaluar modelos insignias de su line-up de SUVs y pick-ups, como la CS55 Plus, la CS35 Plus, la CS95 Plus y la potente Hunter Plus. Es importante destacar que, a propósito de este quinto aniversario, la marca ofrece una promoción especial donde la CS 55 plus queda en 36.900 USD con IVA y placa incluido. El evento registró una notable afluencia, con la participación de aproximadamente 80 interesados durante los dos días.

El equipo de Kaishi Motors brindó acompañamiento personalizado a los participantes. Al respecto, Julio González, Gerente Corporativo, expresó: “Aunque los estándares de fabricación y calidad son similares en la industria actual, la sensación de manejo es el factor que realmente distingue a un producto de otro. Por esta razón, realizamos estas jornadas para dotar a nuestros clientes de la certeza necesaria en su decisión de compra”.

Kaishi Motors impulsa el liderazgo de Changan

González también resaltó el desempeño de la marca, señalando que Kaishi Motors ha logrado un incremento de casi el 26% en su cuota de mercado en la entidad Carabobeña, en comparación con el ejercicio de 2024.

Liuber Rodríguez, gerente comercial, compartió proyecciones ambiciosas. A la fecha, el concesionario ha reportado la venta de 180 unidades en el estado y proyecta superar las 230 al cierre del año 2025. Las aspiraciones de la firma para 2026 se elevan, estimando la colocación de unas 270 unidades adicionales.

Un valor añadido es el compromiso con la eficiencia logística, asegurando la disponibilidad inmediata de todas las unidades. El vehículo líder en ventas es el sedán Alsvin, cotizado entre $17.700 USD y $18.000 USD por su excelente relación precio-valor. A nivel nacional, Changan se consolida como la tercera marca más vendida en el mercado venezolano.

Kaishi Motors reafirma su apuesta incondicional por el desarrollo del mercado Carabobeño, enfocándose en su objetivo aspiracional de llevar un vehículo Changan a cada hogar carabobeño, y no descarta una potencial expansión de sus instalaciones dentro de la entidad para el año 2026.

@changanvalencia

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