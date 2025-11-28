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Kamila Rodrigues Cardoso destacó en el mundo del modelaje y era considerada como una de las mujeres más hermosas de Brasil. A pesar de ser contendiente en importantes concursos de belleza, abandonó este entorno por la fe cristiana.

Hace apenas tres años, Kamila ganó el concurso Miss Continente Teen Sol Naciente, que le llevaría a participar al Miss Brasil y, en caso de triunfar, al Miss Universo. De forma inesperada, la entonces modelo de entonces 18 años rechazó la oferta.

Kamila Rodrigues monja

Kamila explicó que desde que era niña vivía una profunda crisis emocional producto de la muerte de su padre. Tal como confirmó en varias entrevistas, el mundo del modelaje y los concursos de belleza la ayudaron a superar estos momentos difíciles.