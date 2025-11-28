Kamila Rodrigues Cardoso destacó en el mundo del modelaje y era considerada como una de las mujeres más hermosas de Brasil. A pesar de ser contendiente en importantes concursos de belleza, abandonó este entorno por la fe cristiana.
Hace apenas tres años, Kamila ganó el concurso Miss Continente Teen Sol Naciente, que le llevaría a participar al Miss Brasil y, en caso de triunfar, al Miss Universo. De forma inesperada, la entonces modelo de entonces 18 años rechazó la oferta.
Kamila Rodrigues monja
Kamila explicó que desde que era niña vivía una profunda crisis emocional producto de la muerte de su padre. Tal como confirmó en varias entrevistas, el mundo del modelaje y los concursos de belleza la ayudaron a superar estos momentos difíciles.
«Pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría, así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón», expuso.
Mientras que el vacío interior persistía, Kamila optó por asistir a una misa en búsqueda de respuestas espirituales. Durante la ceremonia, se sintió inspirada, a la vez que miraba fijamente a una monja. «Vi en ella una luz muy intensa», afirmó.
Kamila visitó un convento y no tuvo dudas de que la fe era su camino para alcanzar la plenitud. En tal sentido, la modelo dejó el mundo de glamour al que estaba acostumbrada y se unió a la Congregación Sancta Dei Genitrix, del cristianismo ortodoxo.
La joven ahora es conocida como la hermana Eva y lleva casi tres años en la congregación. A pesar de abandonar las pasarelas, todavía mantiene cierta popularidad que ha trascendido las fronteras.
Desde que se unió a la congregación, Kamila dejó claro que desea «ser la esposa de Jesús y vivir de manera consagrada». Además, se dedica a colaborar con poblaciones vulnerables de la favela Son Nascente.
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