Los Kansas City Chiefs triunfaron en el Súper Bowl 2024, fiesta deportiva que paralizó a Estados Unidos. En tiempo extra los Chiefs hicieron los tres puntos ante San Francisco 49ers para ser el monarca de este año.

Luego de 19 años, los Chiefs lograron la hazaña de ganar por segunda vez, algo muy difícil en la NFL. La euforia tomó las calles de Kansas City la noche del domingo hasta adentradas horas de la madrugada.

Los fanáticos esperaban el ansiado triunfo y el equipo lo alcanzó, teniendo a Patrick Mahomes como el Jugador Más Valioso del encuentro. Los minutos finales fueron los más electrizantes del partido.

The Kansas City Chiefs championship parade is set to hit the streets at Noon ET on Wednesday (11AM local time). 🚌 pic.twitter.com/r0vKGijyf3

— TSN (@TSN_Sports) February 12, 2024