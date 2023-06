Karim Benzema jugará en Al Ittihad de Arabia Saudita hasta 2025, y eso lo evidencia la firma de gran parte de su contrato que lo ligará al club saudí.

De acuerdo a Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, el astro francés Karim Benzema está a punto de caramelo para iniciar su nueva etapa por dos años en Al Ittihad, luego de 14 años jugando en su mejor nivel con el Real Madrid.

«Karim Benzema ha firmado la parte principal de los documentos para convertirse en el nuevo jugador de Al Ittihad que se unirá a la liga saudita. ¡Aquí vamos! Entiende que el contrato será válido hasta 2025, pero también incluirá la opción para una temporada más. Karim se despedirá de la afición madridista y luego viajará a Arabia Saudita» comentó Romano.

A la par de la información de Romano, de acuerdo a Reuters, la estación de televisión estatal saudita Al Ekhbariya destacó que Al Ittihad de Arabia Saudita llegó a un acuerdo con el delantero francés Karim Benzema para firmarlo en un contrato de dos años.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!

Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.

Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023