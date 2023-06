A falta de anuncio oficial, ESPN ha soltado un verdadero bombazo: Karim Benzema dejará al Real Madrid para marcharse al fútbol en Arabia Saudita.

La noticia, que ya corre como pólvora en redes, sobre la ida de Benzema del equipo merengue, fue difundida por Julien Laurens para ESPN.

El Balón de Oro dejaría al Real Madrid tras más de una década en el club donde lo ha ganado todo y es ya una leyenda, para aceptar este exótico cambio de aires.

Karim Benzema reposted this to his Instagram story 🥺

(h/t @LaurensJulien) pic.twitter.com/XzhBfh5yNR

— ESPN FC (@ESPNFC) June 1, 2023