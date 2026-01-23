Compartir

Bajo el lema “Born Classic. Worn for Life”, Reebok lanzó su nueva campaña con Karol G como protagonista y embajadora global de la marca. La alianza con la cantante colombiana incluirá una colección co-diseñada por la artista que incluirá calzado y vestuario inspirado en su estilo personal.

En su búsqueda por destacar la autenticidad, individualidad y confianza como valores atemporales, la marca deportiva apuesta por la popular artista para sus nuevas Reebok Classics. Karol G protagonizará campañas, contenidos y futuras activaciones a nivel global.

Karol G embajadora global de Reebok

El encargado de dirigir el video de la campaña es Renell Medrano, cuya mirada apuntó a celebrar los momentos más icónicos de la marca y las mujeres que inspiraron a generaciones. Desde el estilo effortless de la Princesa Diana hasta la elegancia de Cybill Shepherd.

Asimismo, la campaña también integrará a talento emergente de ciudades claves alrededor del mundo. Esto con el objetivo de mostrar cómo el estilo Reebok cobra vida en diferentes partes como Nueva York, Londres y Berlín e incluso Ciudad de México.

La colección oficial se lanzará a partir del 18 de febrero con piezas únicas inspiradas en las zapatillas clásicas de la marca. La alianza con Karol G se da en un momento en la que la estrella se consolida como una de las más influyentes en la escena global y un referente cultural más allá de la música.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas