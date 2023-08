Compartir

Karol G lanza una nueva canción y todo parece indicar que le dedica su letra a Anuel AA.

La cantante colombiana Karol G y su ex Anuel AA, han generado muchas polémicas desde su rompimiento, donde en su mayoría, ha sido él quien ha dejado varias espinas en el camino.

El también cantante puertorriqueño, en múltiples ocasiones ha sido muy contundente con los mensajes en contra de Feid, actual novio de la colombiana. Incluso, escribiendo una canción titulada “Mejor que yo”, también ha usado camisetas con mensajes en su contra o lanzado temas para la colombiana como “Más rica que ayer”.

Karol G lanza una nueva canción dedicada a su ex Anuel AA

Todo parece indicar que la colombiana rompió la serenidad contestándole con su nuevo lanzamiento “Mi ex tenía razón”

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor” dice la letra de la colombiana en respuesta de su ex.

“Mejor que yo él nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquito’ en un papel, yeh. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo está’ buscando en él” dice el fragmento que le dedicaría Anuel a Karol, en su canción “Mejor que yo”.

