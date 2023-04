Compartir

La colombiana Karol G cuestionó que la revista GQ haya publicado una fotografía suya en la portada con la que no se siente representada.

Aún y cuando había considerado una valiosa oportunidad por la cual posó con felicidad, el resultado fue de su total desagrado ante la cantidad exagerada de edición.

Karol G y la revista GQ

«Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí», escribió Karol G en Instagram.

Además, aprovechó para compartir con sus seguidores un selfie al natural, sin filtros ni ediciones, donde notablemente se ve que a la revista GQ se les fue de las manos.

