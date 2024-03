Compartir

Kate, princesa de Gales, reveló este viernes que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las “primeras etapas” de tratamiento.

La noticia se conoce dos meses después de que Catherine se alejara temporalmente de la vida pública, luego de lo que el Palacio de Kensington informó en ese momento era una cirugía por una afección abdominal no cancerosa.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, dijo la princesa, de 42 años, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Y agregó: “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Catherine dijo que les había dicho que estaba “bien y cada día se volvía más fuerte al concentrarse en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”.