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Bajo la premisa de ofrecer una experiencia de compra diferente y acogedora, la tienda Kawaii que busca convertirse en un referente comercial distintivo y con amplia variedad de productos, inauguró su primera sede en la Av. Las Ferias de Valencia, el pasado sábado en horas de la mañana.

Después del tradicional corte de cinta, Giselle Barreto, vendedora y community manager del local, manifestó que el establecimiento ofrece productos electrónicos, juguetes, confitería, ropa y variedades, además que los precios inician desde un dólar y que, por la temporada navideña, cuentan con una extensa gama de juguetes para todos los presupuestos.

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«Kawaii significa lindo, cuchi, cute en japonés; como ofrecemos muchas cosas bonitas y es un nombre único en la ciudad, decidimos colocárselo. La elección refleja la esencia de los productos que comercializan, dirigidos a un público amante de los artículos curiosos y coloridos” explicó Barreto.

Kawaii llega a Valencia

La propuesta de valor de Kawaii, radica en la atención personalizada que brindan los vendedores a cada cliente. Este servicio los distingue de la competencia y genera una conexión más directa con el público que visita el local.

La marca proyecta la apertura de tres o cuatro sedes más en el estado Carabobo, generando así nuevas plazas de empleos, invitan al público a visitar su local de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y a seguirlos en Instagram como @kawaii_val para conocer sus promociones.

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