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Keider Montero no tiene salvado en su carrera en temporada regular, pero A.J. Hinch confió en él para sacar los últimos tres outs en la parte baja de la 11.ª entrada, para anotarse su primer rescate en postemporada y aseguró la victoria de los Tigres de Detroit en el primero de la Serie Divisional ante los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park.

El oriundo de Santa Teresa del Tuy, Keider Montero, comenzó su labor al reiterar a Randy Arozarena (rodado del 5-3) y a Cal Raleigh con foul fly a tercera con el primer lanzamiento, y después de permitir sencillo de Julio Rodríguez, despachó a Josh Naylor con rodado a la inicial fildeado por Spencer Torkelson, quien se encargó de pisar la almohadilla para decretar el triunfo de los Tigres de Detroit ante los Marineros de Seattle.

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Seattle había picado adelante con jonrón solitario de Julio Rodríguez en el cuarto inning, pero Detroit dio vuelta en el siguiente tramo con estacazo de dos rayitas de Kerry Carpenter.

Posteriormente, el propio J-Rod igualó las acciones con imparable impulsor en la baja del sexto, para que el juego llegara con ese score al noveno inning y se fuera a extrainnings.

Keider Montero aseguró la victoria de los Tigres de Detroit

La victoria fue para Will Vest (1-0) y el derrotado fue Carlos Vargas (0-1). Cabe destacar que el bullpen de los Tigres de Detroid se combinó para siete episodios de una carrera y cuatro ponches, mientras que Keider Montero se mantiene con efectividad inmaculada en tres presentaciones en su carrera postemporada, con tres guillotinados y WHIP de 0.50.

Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 5-1 con dos ponches, Riley Greene de 5-2 también con dos guillotinas y Carpenter de 5-1 con anotada y dos remolques.

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