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Tigres de Detroit inscribió su nombre en la lista de clasificados a la fiesta de octubre en la Major League Baseball (MLB), tras vencer a Los Medias Rojas de Boston 2-1, el equipo concretó su pase a la fase decisiva por segundo año consecutivo y Keider Montero tuvo una sólida actuación, al ser clave en el encuentro contra los Medias Rojas, en 4.1 innings de trabajo el venezolano toleró la única carrera rival y cinco hits.

El criollo de 25 años, Keider Montero, acumuló siete ponches en 76 lanzamientos y no concedió bases por bolas. Su única mancha en la tarde fue un sencillo productor con dos outs de Nick Sogard en la segunda entrada. Concluye la temporada regular 2025 con una efectividad de 4.37.

Este resultado de Keider Montero garantiza a los Tigres al menos un boleto de Comodín, asegurando así su presencia en los playoffs por segunda temporada consecutiva.

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Además del desempeño de Keider Montero, el decisivo encuentro se disputó en el Fenway Park, donde el héroe de la jornada fue Jahmai Jones, cuyo sencillo productor de dos carreras con dos outs fue el batazo que encaminó la vital victoria de su equipo.

Aunque la clasificación ya está asegurada, la campaña de los Tigres no ha finalizado. Junto con la participación de Keider Montero el equipo aún mantiene la posibilidad de coronarse en la División Central de la Liga Americana, algo que no logran desde 2014.

Igualmente crucial para sus aspiraciones en la postemporada, la clasificación se consiguió sin la necesidad de utilizar a Tarik Skubal en el cierre de la temporada regular. Esto es un movimiento estratégico que le permite al staff de lanzadores programar al vigente ganador del Premio Cy Young de la L.A., Keider Montero, para el Juego 1 de su Serie de Comodín el próximo martes.

Las numerosas victorias que acumularon durante la primera mitad del calendario, junto a Keider Montero, que fue la mejor de todas las Grandes Ligas, resultaron determinantes al momento de sufrir el bajón de rendimiento en la recta final.

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