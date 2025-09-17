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El lanzador venezolano, Keider Montero salió este domingo al montículo de loanDepot Park y tuvo una de sus mejores aperturas de la temporada, al guiar la blanqueada de los Tigres de Detroit 2-0 sobre los Marlins de Miami en el último juego de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

El mirandino Keider Montero lanzó cinco innings en los que apenas permitió tres imparables, no otorgó boleto y ponchó a cinco contrarios, para llegar a 63 durante la temporada en progreso, y adjudicarse su quinta victoria, además de evitar la barrida frente a los Marlins y que los Guardianes redujeran la diferencia en la cima del centro de la Liga Americana a 5.5 juegos.

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Montero; que está en su segundo año en el «Big Show», ha realizado tres presentaciones en septiembre en las que posee efectividad de 1.80 a razón de dos carreras limpias permitidas en 10 episodios de labor en los que acumula una decena de ponchados, WHIP de 1.00 y FIP de 3.05, lo que dilucida cierto dominio sobre los bateadores.

Gracias a esta actuación iniciando septiembre, el mirandino redujo su EFEC. a 4.32 (42 rayitas merecidas) en 83.1 actos de labor y 18 apariciones (10 como abridor); solo una menos que en 2024.

Al mismo tiempo, concentra tasa de 6.80 guillotinados por cada nueve capítulos, WHIP de 1.38 y efectividad ajustada de 96, que si bien lo representa como un lanzador que está debajo del promedio de la liga, si es cierto que refleja una mejora respecto al año pasado, cuando su ERA+ fue de 87.

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