El comediante de 44 años, Kevin Hart, sorprendió a todos sus seguidores al aparecer en silla de ruedas.

De acuerdo con declaraciones del también actor, este se desgarró la parte inferior del abdomen y los abductores tras perder una carrera en contra del ex-jugador de la NFL, Stevan Ridley. Si bien Hart contó la anécdota con humor, lo cierto es que también hizo un llamado a sus seguidores más adultos para ser conscientes sobre su salud y respetar su cuerpo.

Kevin Hart sufre una lesión El comediante explicó que se lesionó luego de competir en una carrera de 40 yardas en la que el ex-atleta resultó vencedor, mientras que él sufrió lesiones y desgarros.

“Damas y caballeros, los 40 años son reales”, comenzó a narrar el actor en el audiovisual, “Para todos mis hombres y mujeres que tienen 40 años o más, no es un juego. Respeten esa edad. Respétenla, o la edad los hará respetarla. Y yo simplemente me vi obligado a respetarlo”.

“Esto es sólo un anuncio de servicio público, porque sé que la gente puede verme fuera y no quiero que se alarmen. Estoy en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque traté de saltar y hacer algunas cosas de jóvenes. Intenté salir y hacerlo y me dijeron que me sentara”, concluyó el actor.

