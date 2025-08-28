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El kickingball carabobeño fue reconocido tras ganar en Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025. Las industriales tuvieron una exitosa participación en los XIX Juegos Nacionales Estudiantiles 2025 celebrados en Falcón, Lara y Yaracuy, donde obtuvieron medalla de bronce.

Las jóvenes deportistas que integraron la selección fueron; Antonella Rosales (14), Yulianyeli Oviedo (13), Josleani Arcia (14), Vivianyelin Castillo (14). Dimaris Hernández (14), Josmyl Roa (14), Margaret Portillo (14), Victoria Maduro(14) y Duranyelis Tovar (14).

Además de los técnicos José Sira, Daniel Blanco y Macyelis Báez, fueron honrados por el alcalde del municipio Carlos Arvelo, Ángel Bilbao. Bilbao expresó con orgullo que en estos campeonatos de índole nacional, representaron al municipio y al estado Carabobo.

Kickingball carabobeño reconocido

“Estamos muy contentos con estas niñas y con sus representantes que también nos acompañan, ya que hicieron una hazaña histórica por el municipio Carlos Arvelo. Que les servirá para tener más experiencia en la parte deportiva, felicitamos de todo corazón a cada una de ustedes”, expresó.

Para culminar, el mandatario local manifestó junto a las jóvenes campeonas que junto al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Rafael Lacava; seguirán masificando el deporte en el municipio Carlos Arvelo.

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Cabe destacar que la participación de estas jóvenes en la competición contó con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo; a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte).

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