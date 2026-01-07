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Atendiendo a las solicitudes de sus usuarios y como parte de su proceso de modernización, Kino Táchira anunció el lanzamiento de su nuevo canal de compra online, disponible a través de su página web oficial tukinotachira.com

Esta nueva modalidad permite a los jugadores adquirir sus cartones de forma online, manteniendo el mismo juego de siempre, pero incorporando una alternativa de compra más práctica y accesible. A través de la plataforma, el usuario puede elegir hasta cinco números de su cartón.

Compra online Kino Táchira

El proceso de compra ha sido diseñado para ser sencillo e intuitivo: el usuario debe registrarse en el sitio web, recargar su billetera digital y, posteriormente, realizar la compra de su cartón para participar en los sorteos.

Con este lanzamiento, Kino Táchira amplía sus opciones de acceso y se adapta a las nuevas formas de consumo digital, ofreciendo una alternativa adicional para quienes prefieren realizar sus compras en línea, sin alterar la esencia del juego que forma parte de la tradición venezolana.

Para más información y material visual relacionado con este lanzamiento, los usuarios pueden visitar las redes sociales oficiales de Kino Táchira en @tukinotachira

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