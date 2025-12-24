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En aras de fortalecer el desarrollo didáctico de la juventud, diversas instituciones educativas fueron beneficiadas con la entrega de diversos kits de ajedrez. Actividad organizada de forma por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.

Con la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Carabobo (Fundacite Carabobo), en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la región, señaló que esta actividad permite establecer una alianza estratégica para el desarrollo de este deporte mental en los centros educativos de la región con la dotación de tableros, piezas y relojes para torneos oficiales.

Kits de ajedrez llegaron a las escuelas de Carabobo

“Seguimos fortaleciendo esta hermandad entre la ciencia y tecnología y la educación, las cuales van de la mano para seguir formando personas preparadas para el crecimiento de nuestro país, y esto representa un gran avance para el fortalecimiento mental de nuestros niños y niñas”, expresó.

Asimismo, precisó que este aporte tiene como finalidad el impulso de clubes escolares de ajedrez y expandir la práctica de este deporte, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Estamos apostando por hacer crecer el ajedrez en nuestro estado, es por eso que esta dotación ayudará a organizar futuras competencias escolares de este maravilloso deporte, que permite fomentar el pensamiento crítico, la disciplina y el trabajo en equipo entre los estudiantes”, dijo.

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