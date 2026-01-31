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Aunque la recomendación habitual es reducir el uso de pantallas antes de ir a la cama, la ciencia está poniendo el foco en un aliado inesperado que se encuentra en la sección de frutería: el kiwi.

Dormir bien no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad. En este sentido, diversas investigaciones nutricionales han señalado que el kiwi posee una densidad de nutrientes única que impacta directamente en el sistema nervioso.

La razón principal de este beneficio radica en su alto contenido de serotonina, un neurotransmisor que no solo regula el estado de ánimo, sino que es precursor de la melatonina, la hormona responsable de dictar cuándo es momento de apagar el cerebro.

Antioxidantes y digestión: El combo perfecto

El beneficio del kiwi no se detiene en la serotonina. Esta fruta es una potencia en antioxidantes y folato. Los antioxidantes ayudan a combatir la inflamación y el estrés oxidativo, factores que a menudo interrumpen el sueño profundo. Por otro lado, su alto contenido de fibra favorece una digestión ligera, evitando que el cuerpo gaste energía excesiva en procesar alimentos pesados durante la noche, lo que permite un ritmo circadiano más estable.

El protocolo del «buen dormir»

Para quienes buscan mejorar su higiene del sueño de forma sencilla, los expertos sugieren una rutina clara: consumir uno o dos kiwis aproximadamente una hora antes de acostarse.

Las estadísticas derivadas de estudios clínicos indican que las personas que siguen este hábito logran conciliar el sueño hasta un 42% más rápido que aquellas que no lo hacen. Además, se ha registrado una reducción significativa en los despertares nocturnos, logrando un sueño más continuo y reparador.

Incorporar el kiwi en la dieta nocturna no solo es una opción económica y deliciosa, sino una herramienta poderosa para quienes desean despertar con energía y, por supuesto, con una piel radiante, ya que el descanso es el primer paso de cualquier rutina de belleza y salud integral.

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